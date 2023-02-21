Рыжов Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов Виктор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1959

Сын: Рыжов Игорь Викторович

Мать ребёнка: Рыжова Таисия Дмитриевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Таисия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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