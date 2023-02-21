Рыжов Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1959
Мать ребёнка: Рыжова Таисия Дмитриевна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Таисия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно