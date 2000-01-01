Семёнов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1873

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Семёнова Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Семёнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Семёнова Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Анисим

Мать ребёнка: Семёнова Евдокия Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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