Семёнов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1873
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Семёнова Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Семёнова Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Анисим
Мать ребёнка: Семёнова Евдокия Афанасьева
Смерть
Неизвестно