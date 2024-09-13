Басалаев Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1926 ст.
Мать ребёнка: Басалаева Лукерья Михайловна
Отец Басалаев Матвей родился и жил в Вологодской области Никольского района д. Милофаново, потом деревня сгорела и Матвей переехал в Лисицино. Иван Матвеевич жил в Лисицино, женился и родилось у них 1... Показать все
Смерть
Неизвестно