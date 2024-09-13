Басалаев Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаев Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1926 ст.

Сын: Басалаев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Басалаева Лукерья Михайловна

Отец Басалаев Матвей родился и жил в Вологодской области Никольского района д. Милофаново, потом деревня сгорела и Матвей переехал в Лисицино. Иван Матвеевич жил в Лисицино, женился и родилось у них 1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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