Десятова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Десятова Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Десятов Иван Никитич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Десятова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Десятов Иван Никитич
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Десятов Иван Никитич
Смерть
Неизвестно