Десятова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Десятова Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Десятов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Десятова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Десятов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Десятов Василий Иванович

Отец ребёнка: Десятов Иван Никитич

Смерть
Неизвестно

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