Яким Григорьев
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Григорий Иванов
Мать: Ксения Трифонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пучина Авдотья Акимова
Мать ребёнка: Анисья Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Якимова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Акиндий Якимов
Мать ребёнка: Анисья Якимова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Пучин Семен Акимов
Мать ребёнка: Анисья Якимова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Василиса Якимова
Мать ребёнка: Анисья Якимова
Смерть
Неизвестно