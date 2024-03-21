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Яким Григорьев

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Григорий Иванов

Мать: Ксения Трифонова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучина Авдотья Акимова

Мать ребёнка: Анисья Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Якимова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Акиндий Якимов

Мать ребёнка: Анисья Якимова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Пучин Семен Акимов

Мать ребёнка: Анисья Якимова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Василиса Якимова

Мать ребёнка: Анисья Якимова

Смерть
Неизвестно

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