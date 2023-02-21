(Кондратичева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кондратичева) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1910

Дочь: Ирина Давыдовна

Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович

Рождение ребёнка
03.01.1914

Сын: Кондратичев Иван Давыдович

Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кондратичева (федощева) Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович

Рождение ребёнка
26.03.1925

Дочь: Кондратичева Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вира (?) Давыдовна

Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Давыдовна

Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович

Смерть
Неизвестно
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