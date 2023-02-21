(Кондратичева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1910
Дочь: Ирина Давыдовна
Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович
Рождение ребёнка
03.01.1914
Сын: Кондратичев Иван Давыдович
Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кондратичева (федощева) Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович
Рождение ребёнка
26.03.1925
Дочь: Кондратичева Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вира (?) Давыдовна
Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Давыдовна
Отец ребёнка: Кондратичев Давид Петрович
Смерть
Неизвестно