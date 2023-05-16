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Wolmere Anno

Место рождения

Jähwiküll, , , Sangaste mp

Дата рождения

26.09.1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1751 г.р.
1759 г.р.
1763 г.р.
1763 г.р.
1765 г.р.
Около 1768 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Jähwiküll, , , Sangaste mp
Рождение ребёнка
29.01.1751

Сын: Wäsa Johann

Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan

Wäsa
Рождение ребёнка
1759

Сын: Väsa Peter

Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan

Jähwiküll, , , Sangaste mp
Рождение ребёнка
1763

Сын: Türk Wäsa-Jani Mats

Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan

Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Väsa Ann

Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan

Wäsa
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Kalapüüdja Matli

Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan

Wäsa
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Kirk Mihkel

Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan

Jähwiküll, , , Sangaste mp
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Kirschbaum Tio

Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan

Wäsa
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Kerk Mai

Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan

Wäsa
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Waesa Anno

Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan

Работа или профессия
Неизвестно