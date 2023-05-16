Wolmere Anno
Место рожденияJähwiküll, , , Sangaste mp
Дата рождения26.09.1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Jähwiküll, , , Sangaste mp
Рождение ребёнка
29.01.1751
Сын: Wäsa Johann
Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan
Wäsa
Рождение ребёнка
1759
Сын: Väsa Peter
Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan
Jähwiküll, , , Sangaste mp
Рождение ребёнка
1763
Сын: Türk Wäsa-Jani Mats
Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan
Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Väsa Ann
Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan
Wäsa
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Kalapüüdja Matli
Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan
Wäsa
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Kirk Mihkel
Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan
Jähwiküll, , , Sangaste mp
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Kirschbaum Tio
Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan
Wäsa
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Kerk Mai
Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan
Wäsa
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Waesa Anno
Отец ребёнка: Jaan Wäsa Jaan
Работа или профессия
Неизвестно