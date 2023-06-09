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Некрасов Иван Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.11.1810

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1810

Отец: Некрасов Иван Б.

Мать: Некрасова Праскева Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1833

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1834

Сын: Некрасов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1835

Сын: Некрасов Матфей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Борисова

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марфа Борисова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1844