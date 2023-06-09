Некрасов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1810
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1810
Отец: Некрасов Иван Б.
Рождение ребёнка
11.02.1833
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Борисова
Рождение ребёнка
29.06.1834
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Борисова
Рождение ребёнка
02.08.1835
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Борисова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Борисова
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марфа Борисова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844