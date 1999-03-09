Загребина -Никулина Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребина -Никулина Ольга Николаевна

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Место рождения

д.Ростригино К-Чепецкого района Киров. обл.

Дата рождения

1895

Дата смерти

29.05.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ростригино К-Чепецкого района Киров. обл.
Рождение ребёнка
21.08.1924

Дочь: Загребина Серафима Петровна

Отец ребёнка: Загребин Петр Яковлевич

д.Ковали
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребин Петр Яковлевич

Смерть
29.05.1981
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