Загребина -Никулина Ольга Николаевна
Место рожденияд.Ростригино К-Чепецкого района Киров. обл.
Дата рождения1895
Дата смерти29.05.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ростригино К-Чепецкого района Киров. обл.
Рождение ребёнка
21.08.1924
Дочь: Загребина Серафима Петровна
Отец ребёнка: Загребин Петр Яковлевич
д.Ковали
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1981