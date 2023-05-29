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Мамаева Мария Александровна
Мамаева Мария Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1979
Пол
Женский
Отец
Коленчук Александр Адамович
Мать
Коленчук Наталья Александровна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1979
Отец:
Коленчук Александр Адамович
Мать:
Коленчук Наталья Александровна
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