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Назаров Иван большой

Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1748

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Евсеев Назар

Мать: Назар Соломида Степанова

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Настасья Егоровна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Назаров Семен Иванович

Мать ребёнка: Назарова Настасья Егоровна

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Назаров Петр Иванович

Мать ребёнка: Назарова Настасья Егоровна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1778

Сын: Назаров Аксент Иванович

Мать ребёнка: Назарова Настасья Егоровна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1808

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