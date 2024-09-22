Назаров Иван большой
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Евсеев Назар
Мать: Назар Соломида Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Назарова Настасья Егоровна
Рождение ребёнка
1775 ст.
Мать ребёнка: Назарова Настасья Егоровна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Назарова Настасья Егоровна
Смерть
1808