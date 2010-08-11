Валентеева (Грищук) Надежда Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1924
Дата смерти11.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1924
Отец: Грищук Митрофан Карпович
Мать: Грищук Матрёна Ивановна
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
18.08.1948
Рождение ребёнка
01.07.1950
Рождение ребёнка
20.08.1952
Рождение ребёнка
01.08.1955
Смерть
11.08.2010
Победим, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край