Валентеева (Грищук) Надежда Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентеева (Грищук) Надежда Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1924

Дата смерти

11.08.2010

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1924

Отец: Грищук Митрофан Карпович

Мать: Грищук Матрёна Ивановна

Бракосочетание
1947

Муж: Валентеев Фёдор Нестерович

Рождение ребёнка
18.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валентеев Фёдор Нестерович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валентеев Фёдор Нестерович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валентеев Фёдор Нестерович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валентеев Фёдор Нестерович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
11.08.2010
Победим, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край