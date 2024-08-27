Голкин Владимир Александрович
Место рождениясело Поповка Атбасарский район Казахстан
Дата рождения02.12.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1979
Сын: Голкин Максим Владимирович
Мать ребёнка: Голкина (Мусякаева) Раиса Борисовна
Рождение ребёнка
08.07.1985
Сын: Голкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Голкина (Мусякаева) Раиса Борисовна