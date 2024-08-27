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Голкин Владимир Александрович

Место рождения

село Поповка Атбасарский район Казахстан

Дата рождения

02.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голкина (Мусякаева) Раиса Борисовна

Рождение ребёнка
03.08.1979

Сын: Голкин Максим Владимирович

Мать ребёнка: Голкина (Мусякаева) Раиса Борисовна

Рождение ребёнка
08.07.1985

Сын: Голкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Голкина (Мусякаева) Раиса Борисовна

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