Габитов Хасан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Шахмаев Абит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Хасанова Минька
Мать ребёнка: Земалханова Шарзеда
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хасанов Хуснутдин
Мать ребёнка: Земалханова Шарзеда
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хасанов Зямалетдин
Мать ребёнка: Земалханова Шарзеда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Земалханова Шарзеда
Место жительства
Неизвестно
Курнали-Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно