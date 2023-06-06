Габитов Хасан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитов Хасан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Шахмаев Абит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Хасанова Минька

Мать ребёнка: Земалханова Шарзеда

Рождение ребёнка
1846

Сын: Хасанов Хуснутдин

Мать ребёнка: Земалханова Шарзеда

Рождение ребёнка
1849

Сын: Хасанов Зямалетдин

Мать ребёнка: Земалханова Шарзеда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земалханова Шарзеда

Место жительства
Неизвестно
Курнали-Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно