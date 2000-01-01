Кузнецов Елистрат Климов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Елистрат Климов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Кузнецов Клим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Кузнецов Семен Елистратов

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Александрова

Рождение ребёнка
1733

Сын: Кузнецов Петр Елистратов

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Александрова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Кузнецов Денис Елистратов

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Александрова

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кузнецов Пимен Елистратов

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария Александрова

Смерть
Неизвестно
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