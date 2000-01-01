Кузнецов Елистрат Климов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Кузнецов Клим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Кузнецов Семен Елистратов
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Александрова
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Александрова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кузнецов Денис Елистратов
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Александрова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кузнецов Пимен Елистратов
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно