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Трифан Федоров
Трифан Федоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1744
Дата смерти
1748
Пол
Мужской
Отец
Федор Кириллов
1721 г.р.
Мать
Евдокия Степановна
1721 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Федор Кириллов
Мать:
Евдокия Степановна
Смерть
1748
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