Трифан Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифан Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

1721 г.р.

Мать

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Федор Кириллов

Мать: Евдокия Степановна

Смерть
1748
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