Потапова (Кустова) Екатерина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Кустова) Екатерина Геннадьевна

Место рождения

Ивановская область Кинешемский район

Дата рождения

12.02.1955

Дата смерти

12.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская область Кинешемский район
Рождение ребёнка
1977

Сын: Потапов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Потапов Анатолий Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1981

Сын: Потапов Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Потапов Анатолий Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Анатолий Павлович

Смерть
12.10.2020