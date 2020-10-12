Потапова (Кустова) Екатерина Геннадьевна
Место рожденияИвановская область Кинешемский район
Дата рождения12.02.1955
Дата смерти12.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Ивановская область Кинешемский район
Рождение ребёнка
1977
Сын: Потапов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Потапов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
1981
Сын: Потапов Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Потапов Анатолий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.2020