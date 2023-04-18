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Галамага Пантелеймон Дамианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Галамага Дамиан Иванов

Мать: Мария Дочь Саввы

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Агафья Мария Герасимова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евфросинья

Мать ребёнка: Агафья Мария Герасимова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Галамага Петр Пантелеймонов

Мать ребёнка: Агафья Мария Герасимова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Галамага Онуфрий Пантелеймонов

Мать ребёнка: Агафья Мария Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галамага Авраам Пантелеймонов

Мать ребёнка: Агафья Мария Герасимова

Смерть
Неизвестно