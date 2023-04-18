Галамага Пантелеймон Дамианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Галамага Дамиан Иванов
Мать: Мария Дочь Саввы
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Агафья Мария Герасимова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евфросинья
Мать ребёнка: Агафья Мария Герасимова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Галамага Петр Пантелеймонов
Мать ребёнка: Агафья Мария Герасимова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Галамага Онуфрий Пантелеймонов
Мать ребёнка: Агафья Мария Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галамага Авраам Пантелеймонов
Мать ребёнка: Агафья Мария Герасимова
Смерть
Неизвестно