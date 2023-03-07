Шутов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1560
Дата смертиДо 1615
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1560
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1580
Сын: Шутов Илья (Илейка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Шутов Сергей (Сергейко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Никита Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615