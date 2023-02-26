Талкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Талкин Нестор
д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Талкин Нестор
д.Бурлыгино Поречского уезда
Рождение ребёнка
1911
Сын: Талкин Владимир Несторович
Отец ребёнка: Талкин Нестор
д.Бурлыгино Поречского уезда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно