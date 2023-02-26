Талкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талкина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Талкин Максим Нестерович

Отец ребёнка: Талкин Нестор

д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
1902

Сын: Талкин Иван Несторович

Отец ребёнка: Талкин Нестор

д.Бурлыгино Поречского уезда
Рождение ребёнка
1911

Сын: Талкин Владимир Несторович

Отец ребёнка: Талкин Нестор

д.Бурлыгино Поречского уезда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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