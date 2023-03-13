Яким Викулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1690
Дата смертиДо 1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1703
Сын: Матвей Якимович
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1704
Сын: Иван Якимович
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
После 01.01.1712
Сын: Семен Якимович
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Бакланов, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
После 01.01.1721
Сын: Михаил Якимович
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Ивановна
Смерть
До 1741