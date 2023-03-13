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Яким Викулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1690

Дата смерти

До 1741

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

После 1703 г.р.
1704 г.р.
После 1712 г.р.
После 1721 г.р.

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1703

Сын: Матвей Якимович

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1704

Сын: Иван Якимович

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
После 01.01.1712

Сын: Семен Якимович

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Бакланов, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
После 01.01.1721

Сын: Михаил Якимович

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Ивановна

Смерть
До 1741
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