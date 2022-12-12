Пономарева Устинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Устинья Яковлевна

Пономарева Устинья Яковлевна

avatar

Место рождения

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Пономарев Иван Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Васильевич

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пономарев Абрам Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Васильевич

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Пономарев Павел Васильевич

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close