Пономарева Устинья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Пономарев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Пономарев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Пономарев Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно