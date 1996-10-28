Cutler Israel Louis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиCutler Israel Louis

Cutler Israel Louis

avatar

Место рождения

York, Pa

Дата рождения

12.08.1908

Дата смерти

02.09.1985

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908

Отец: Cutler Benjamin Phillip

Мать: Cutler Mary

York, Pa
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0501-0750), Kings, New York, USA
Бракосочетание
16.05.1931

Жена: Cutler Yetta

Brooklyn, NY
Место жительства
01.09.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Cutler Yetta

New York, United States
Смерть
02.09.1985
Brooklyn, NY
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close