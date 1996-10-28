Cutler Israel Louis
Место рожденияYork, Pa
Дата рождения12.08.1908
Дата смерти02.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908
Отец: Cutler Benjamin Phillip
Мать: Cutler Mary
York, Pa
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0501-0750), Kings, New York, USA
Бракосочетание
16.05.1931
Жена: Cutler Yetta
Brooklyn, NY
Место жительства
01.09.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Cutler Yetta
New York, United States
Смерть
02.09.1985
Brooklyn, NY