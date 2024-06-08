Матвеев Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1977
Рождение ребёнка
18.01.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева (Падалка) Наталья Сергеевна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.11.2007
Дочь: Матвеева Кристина Андреевна
Мать ребёнка: Матвеева (Падалка) Наталья Сергеевна