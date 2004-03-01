Канивец Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1969
Сын: Канивец Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Канивец Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
13.09.1973
Дочь: Юзвенко Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Канивец Алексей Григорьевич
Смерть
?.03.2004