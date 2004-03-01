Канивец Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канивец Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1969

Сын: Канивец Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Канивец Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
13.09.1973

Дочь: Юзвенко Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Канивец Алексей Григорьевич

Смерть
?.03.2004
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