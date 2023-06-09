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Амелин Александр Петрович

Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
1939
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
06.08.1946
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно