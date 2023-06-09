Амелин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1939
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
06.08.1946
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно