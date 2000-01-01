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Семенюта Тихон Трофимович

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Место рождения

Запорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Гуляйполе

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Семенюта Трофим Власович

Мать: Устинья

Запорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Гуляйполе
Рождение ребёнка
1847

Сын: Семенюта Аристарх Тихонович

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Темрюк, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
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