Семенюта Тихон Трофимович
Место рожденияЗапорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Гуляйполе
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Семенюта Трофим Власович
Мать: Устинья
Запорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Гуляйполе
Рождение ребёнка
1847
Сын: Семенюта Аристарх Тихонович
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Темрюк, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно