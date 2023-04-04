Черепня Михаил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепня Михаил Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Черепня Никита Осипов

Мать: ?

Смерть
Неизвестно