Синченко Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1948
Дочь: Синченко Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Бойчук Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синченко Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Бойчук Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Бойчук Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бойчук Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бойчук Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойчук Софья Васильевна
Смерть
Неизвестно