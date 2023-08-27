Синченко Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синченко Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1948

Дочь: Синченко Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Бойчук Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синченко Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Бойчук Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Бойчук Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Вадим Сергеевич

Мать ребёнка: Бойчук Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бойчук Софья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойчук Софья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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