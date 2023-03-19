Ховзун (Карпова) Агафья Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1896
Рождение ребёнка
23.11.1896
Сын: Ховзун Дмитрий (Митрофан) Семёнович
Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
19.05.1901
Сын: Ховзун Константин Семёнович
Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
07.01.1904
Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
04.01.1908
Сын: Ховзун Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
24.11.1911
Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
16.12.1913
Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич
Смерть
Неизвестно