Ховзун (Карпова) Агафья Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ховзун (Карпова) Агафья Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Ховзун Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
23.11.1896

Сын: Ховзун Дмитрий (Митрофан) Семёнович

Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич

Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.05.1901

Сын: Ховзун Константин Семёнович

Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
07.01.1904

Сын: Ховзун Иван Семёнович

Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич

Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
04.01.1908

Сын: Ховзун Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич

Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.11.1911

Сын: Ховзун Яков Семёнович

Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич

Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
16.12.1913

Сын: Ховзун Данил Семёнович

Отец ребёнка: Ховзун Семён Яковлевич

Новоандреевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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