Бурминский Григорий
Место рожденияКубанской обл. Кавказского края
Дата рождения1905
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Кубанской обл. Кавказского края
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Бурминская Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Бурминская Агрофена Никифоровна
Бракосочетание
1937
Арест
10.02.1938
Россия, Красноярский кр., Нижне-Ингашский р-н, станция Тинская, Леспромхоз
Мера пресечения: арестован Дата ареста: 10 февраля 1938 г. Осуждение: 21 февраля 1938 г. Осудивший орган: Тройка при УНКВД Красноярского края Статья: 58, п. 10 или ст 74 УК БССР / коллективное дело: Ц... Показать все
Реабилитация осужденного
24.11.1956
Реабилитирующий орган: президиумом Красноярского крайсуда Комментарий к аресту: Зав. обозом.
Путешествие
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Россия, Красноярский кр., Нижне-Ингашский р-н, станция Тинская, Леспромхоз
Профессия / место работы: заведующим Тинского леспромхоза
Смерть
1938
Арестован по доносу соседей тройкой НКВД, расстрелян в кабинете следователя