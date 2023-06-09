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Бурминский Григорий

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Место рождения

Кубанской обл. Кавказского края

Дата рождения

1905

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубанской обл. Кавказского края
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Бурминская Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Бурминская Агрофена Никифоровна

Бракосочетание
1937

Жена: Бурминская Агрофена Никифоровна

Арест
10.02.1938
Россия, Красноярский кр., Нижне-Ингашский р-н, станция Тинская, Леспромхоз
Мера пресечения: арестован Дата ареста: 10 февраля 1938 г. Осуждение: 21 февраля 1938 г. Осудивший орган: Тройка при УНКВД Красноярского края Статья: 58, п. 10 или ст 74 УК БССР / коллективное дело: Ц... Показать все
Реабилитация осужденного
24.11.1956
Реабилитирующий орган: президиумом Красноярского крайсуда Комментарий к аресту: Зав. обозом.
Путешествие
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Россия, Красноярский кр., Нижне-Ингашский р-н, станция Тинская, Леспромхоз
Профессия / место работы: заведующим Тинского леспромхоза
Смерть
1938
Арестован по доносу соседей тройкой НКВД, расстрелян в кабинете следователя