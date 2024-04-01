Быҭәба Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быҭәба Алықьса
Мать: Сангәлиа Лианора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быҭәба Инал
Мать ребёнка: Махариа Аида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быҭәба Наур
Мать ребёнка: Махариа Аида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быҭәба Марта
Мать ребёнка: Махариа Аида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махариа Аида