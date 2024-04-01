Быҭәба Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быҭәба Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быҭәба Алықьса

Мать: Сангәлиа Лианора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быҭәба Инал

Мать ребёнка: Махариа Аида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быҭәба Наур

Мать ребёнка: Махариа Аида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быҭәба Марта

Мать ребёнка: Махариа Аида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махариа Аида

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