Морозов Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Домна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Домна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Домна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Домна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Нюра Андреевна
Мать ребёнка: Домна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Петровна
Смерть
Неизвестно