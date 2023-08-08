Морозов Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Домна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Домна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Домна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Домна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Нюра Андреевна

Мать ребёнка: Домна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Петровна

Смерть
Неизвестно
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