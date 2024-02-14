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Головко Василий Капитонович

Место рождения

с. Торяное, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головко) Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничная (Головко) Агафья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головко) Марина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Головко Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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