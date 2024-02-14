Головко Василий Капитонович
Место рожденияс. Торяное, Волгоградская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головко) Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головко Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшеничная (Головко) Агафья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головко Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головко) Марина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Головко Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно