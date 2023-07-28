Савинов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавинов Андрей Михайлович

Савинов Андрей Михайлович

Место рождения

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Между 1875 и 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Савинов Михаил Алексеевич

Мать: Савинова (Савинова) Матрона (Матрена) Степановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Савинова) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Наталья Степановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Савинова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Наталья Степановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Савинов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Наталья Степановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1875 и 1884
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.