Савинов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиМежду 1875 и 1884
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Савинова) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Савинова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Савинов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Наталья Степановна
Смерть
Между 1875 и 1884