Брацун (Кизим) Евфросинья Антонова
Место рождения
Дата рождения15.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1883
Отец: Кизим Антон Данилов
Мать: Кизим Марфа Петрова
Рождение ребёнка
16.01.1903
Отец ребёнка: Брацун Демьян Павлов
Рождение ребёнка
14.10.1904
Дочь: Шурло (Брацун) Прасковья Демьяновна
Отец ребёнка: Брацун Демьян Павлов
Рождение ребёнка
13.05.1907
Отец ребёнка: Брацун Демьян Павлов
Рождение ребёнка
25.06.1909
Дочь: Брацун Марфа Демьяновна
Отец ребёнка: Брацун Демьян Павлов
Смерть
Неизвестно