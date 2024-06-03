Брацун (Кизим) Евфросинья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брацун (Кизим) Евфросинья Антонова

Место рождения

Яблуновка, Чернігівська область

Дата рождения

15.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1883

Отец: Кизим Антон Данилов

Мать: Кизим Марфа Петрова

Яблуновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1903

Сын: Брацун Петр Демьянович

Отец ребёнка: Брацун Демьян Павлов

Бубновщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1904

Дочь: Шурло (Брацун) Прасковья Демьяновна

Отец ребёнка: Брацун Демьян Павлов

Бубновщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.05.1907

Сын: Брацун Максим Демьянович

Отец ребёнка: Брацун Демьян Павлов

Бубновщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1909

Дочь: Брацун Марфа Демьяновна

Отец ребёнка: Брацун Демьян Павлов

Бубновщина, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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