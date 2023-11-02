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Щетинина (Макарова) Марфа Ефимовна

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Макаров Ефим (Евфимий) Леонтьевич

Мать: Макарова Маримьяна (Мариамна) Васильевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
09.11.1918 ст.

Муж: Щетинин Григорий Ефимович

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Батаканского поселка Актагучинской станицы Григорий Евфимович Щетинин, 20 лет, правос... Показать все
Смерть
Неизвестно

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