Щетинина (Макарова) Марфа Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Бракосочетание
09.11.1918 ст.
Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Батаканского поселка Актагучинской станицы Григорий Евфимович Щетинин, 20 лет, правос... Показать все
Смерть
Неизвестно