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Анна Архипова

Место рождения

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

28.02.1887

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Архип Филиппов

Мать: Агрипина Савельева

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
28.02.1887
Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 1215, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1887 год, (л.764об-765) запись о смерти 28.02.1887 г. Ямбургского уезда, Ра... Показать все

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