Анна Архипова
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти28.02.1887
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Архип Филиппов
Мать: Агрипина Савельева
Смерть
28.02.1887
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 1215, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1887 год, (л.764об-765) запись о смерти 28.02.1887 г. Ямбургского уезда, Ра... Показать все