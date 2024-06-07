Высоцкая (Даниленко) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысоцкая (Даниленко) Мария Дмитриевна

Высоцкая (Даниленко) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Высоцкая) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Высоцкий Николай Макарович

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: (Высоцкая) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Высоцкий Николай Макарович

Рождение ребёнка
15.03.1905

Дочь: (Высоцкая) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Высоцкий Николай Макарович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Высоцкий Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Высоцкий Николай Макарович

Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Высоцкий Иван Николаевич

Отец ребёнка: Высоцкий Николай Макарович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.