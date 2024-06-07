Высоцкая (Даниленко) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Высоцкая) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Высоцкий Николай Макарович
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: (Высоцкая) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Высоцкий Николай Макарович
Рождение ребёнка
15.03.1905
Дочь: (Высоцкая) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Высоцкий Николай Макарович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Высоцкий Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Высоцкий Николай Макарович
Рождение ребёнка
24.01.1911
Отец ребёнка: Высоцкий Николай Макарович
Смерть
Неизвестно