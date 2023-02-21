Саламахина (Жученко) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1972
Дочь: Саламахина Елена (Алена) Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1973
Сын: Саламахин Андрей Викторович
Отец ребёнка: Саламахин Виктор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно