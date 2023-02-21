Саламахина (Жученко) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламахина (Жученко) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1972

Дочь: Саламахина Елена (Алена) Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.12.1973

Сын: Саламахин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Саламахин Виктор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламахин Виктор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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