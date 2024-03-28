Чулкова Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарук Элона Васильевна
Отец ребёнка: Чулков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чулков Василий
Рождение ребёнка
04.06.1968
Дочь: Новикова (Чулкова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Чулков Василий
Смерть
Неизвестно