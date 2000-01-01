Мацкевич Федор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМацкевич Федор Антонович

Мацкевич Федор Антонович

avatar

Место рождения

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь

Дата рождения

20.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1874

Отец: Мацкевич Антон Яковлевич

Мать: Мацкевич Екатерина Матвеевна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Крещение
28.04.1874
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
29.05.1900

Жена: Мацкевич Елена Казимировна

Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Мацкевич Василий Федорович

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
09.06.1903

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
13.02.1907

Дочь: София Федоровна

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close