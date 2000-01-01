Мацкевич Федор Антонович
Место рожденияВидевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Дата рождения20.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1874
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Крещение
28.04.1874
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
29.05.1900
Рождение ребёнка
25.02.1901
Сын: Мацкевич Василий Федорович
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
09.06.1903
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
13.02.1907
Дочь: София Федоровна
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Смерть
Неизвестно