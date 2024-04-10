Шопик Винцент Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шопик Винцент Карлович

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Место рождения

Воробейки, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

25.10.1895

Дата смерти

12.01.1938

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1895

Отец: Шопик Кароль

Мать: Шопик (Болбот) Анастасия

Воробейки, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шопик (Соколова) Анна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шопик (Соколова) Анна Сергеевна

Смерть
12.01.1938

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