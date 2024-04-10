Шопик Винцент Карлович
Место рождения
Дата рождения25.10.1895
Дата смерти12.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1895
Отец: Шопик Кароль
Мать: Шопик (Болбот) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.08.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шопик (Соколова) Анна Сергеевна
Смерть
12.01.1938