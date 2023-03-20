Шестакова Анна Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Анна Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Шестаков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Устинья Александровна

Отец ребёнка: Шестаков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шестаков Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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