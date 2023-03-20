Шестакова Анна Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Шестаков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Устинья Александровна
Отец ребёнка: Шестаков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шестаков Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно