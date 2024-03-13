Haberkorn Melchior
Место рожденияGöbel(Ust-Grjaznucha), Saratow, Russland
Дата рождения1785
Дата смерти01.06.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Haberkorn Johann Adam
Göbel(Ust-Grjaznucha), Saratow, Russland
Бракосочетание
16.01.1806
Жена: Haberkorn Katharina
Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
29.10.1806
Дочь: Kloster Anna Katharina
Мать ребёнка: Haberkorn Katharina
Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
Смерть
01.06.1849
Röthling (Semenowka), Saratov, Russia