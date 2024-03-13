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Haberkorn Melchior

Место рождения

Göbel(Ust-Grjaznucha), Saratow, Russland

Дата рождения

1785

Дата смерти

01.06.1849

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Haberkorn Johann Adam

Мать: Haberkorn Anna Margaretha

Göbel(Ust-Grjaznucha), Saratow, Russland
Бракосочетание
16.01.1806

Жена: Haberkorn Katharina

Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
29.10.1806

Дочь: Kloster Anna Katharina

Мать ребёнка: Haberkorn Katharina

Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
Смерть
01.06.1849
Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
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