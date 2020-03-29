Мекешина (Константинова) Валентина Михайловнв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мекешина (Константинова) Валентина Михайловнв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1947

Дата смерти

29.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1947

Отец: Константинов Михаил Александрович

Мать: Константинова Анна Петровна

Рождение ребёнка
30.05.1968

Дочь: Джабарова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Мекешин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
09.08.1969

Дочь: Думина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Мекешин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
10.04.1971

Сын: Мекешин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Мекешин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1977

Дочь: Таскаева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кожевников Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
04.05.1987

Дочь: Макарова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Макаров Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Николай Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мекешин Владимир Александрович

Смерть
29.03.2020
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