Мекешина (Константинова) Валентина Михайловнв
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1947
Дата смерти29.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1947
Рождение ребёнка
30.05.1968
Дочь: Джабарова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Мекешин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
09.08.1969
Дочь: Думина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Мекешин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
10.04.1971
Сын: Мекешин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Мекешин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1977
Дочь: Таскаева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кожевников Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
04.05.1987
Дочь: Макарова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Макаров Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.2020