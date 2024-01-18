Болтушкин Денис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болтушкин Денис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Больтушкин Василий

Мать: Болтушкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтушкин Александр Денисович

Мать ребёнка: Болтушкина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Денисовна

Мать ребёнка: Болтушкина Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болтушкина Екатерина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
г.Череповец
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