Болтушкин Денис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Больтушкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтушкин Александр Денисович
Мать ребёнка: Болтушкина Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Денисовна
Мать ребёнка: Болтушкина Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Череповец