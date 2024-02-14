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Усманов Вахит

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Варис Вахитович

Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Усманова) Мубарякямал Вахитовна

Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Гафур Вахитович

Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Усманов Мансур Вахитович

Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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