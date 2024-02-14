Усманов Вахит
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Усманова) Мубарякямал Вахитовна
Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1930
Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно