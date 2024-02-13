Горина Феоктиста Васильевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1844
Муж: Горин Михаил
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Горин Михаил
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Горина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Горин Михаил
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Горин Михаил
Смерть
Неизвестно