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Горина Феоктиста Васильевна

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1844

Муж: Горин Михаил

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Горин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Горин Михаил

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Горина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Горин Михаил

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Горин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Горин Михаил

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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