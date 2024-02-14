Вагапова (Давлеткулова) Хаят Гизылхаковна
Место рожденияд. Санзяпово ?
Дата рождения13.10.1927
Дата смерти2014
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927
Отец: Давлеткулов Гизылхак Мулла
Мать: Давлеткулова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1953
Рождение ребёнка
08.10.1954
Рождение ребёнка
23.09.1958
Смерть
2014
Похороны
Неизвестно