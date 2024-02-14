Вагапова (Давлеткулова) Хаят Гизылхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапова (Давлеткулова) Хаят Гизылхаковна

Место рождения

д. Санзяпово ?

Дата рождения

13.10.1927

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927

Отец: Давлеткулов Гизылхак Мулла

Мать: Давлеткулова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Мубаряк Сабирьянович

Рождение ребёнка
30.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Мубаряк Сабирьянович

Рождение ребёнка
08.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Мубаряк Сабирьянович

Рождение ребёнка
23.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Мубаряк Сабирьянович

Смерть
2014
Похороны
Неизвестно

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